وكالة تسنيم: مقتل 2 من موظفي مركز إسعاف في هجوم أميركي إسرائيلي استهدف مدينة شيراز جنوبي إيران ليلة أمس

غارة عنيفة على بلدة الحنية في قضاء صور

غارة عنيفة على بلدة الحنية في قضاء صور

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في منطقة سعسع في الجليل الأعلى بعد رصد صواريخ من لبنان