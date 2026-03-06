الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
14
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
14
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شهيدان على الأقل في غارة صيدا
آخر الأخبار
2026-03-06 | 04:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
شهيدان على الأقل في غارة صيدا
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الأقل
التالي
إنترفاكس: أذربيجان تسحب دبلوماسييها من إيران
سلام: نجدد رغبتنا بالتفاوض ونؤكد على ضرورة تجنيب المنشآت والممتلكات الأضرار
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:40
جعجع: نحن ضد التمديد للمجلس النيابي لسنتين...
أخبار لبنان
06:40
جعجع: نحن ضد التمديد للمجلس النيابي لسنتين...
0
خبر عاجل
06:35
غارة اسرائيلية على الدوير في النبطية
خبر عاجل
06:35
غارة اسرائيلية على الدوير في النبطية
0
آخر الأخبار
06:32
الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بالإخلاء لسكان منطقة صناعية في مدينة قم الإيرانية
آخر الأخبار
06:32
الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بالإخلاء لسكان منطقة صناعية في مدينة قم الإيرانية
0
خبر عاجل
06:31
غارة جديدة تستهدف الضاحية
خبر عاجل
06:31
غارة جديدة تستهدف الضاحية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:32
الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بالإخلاء لسكان منطقة صناعية في مدينة قم الإيرانية
آخر الأخبار
06:32
الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بالإخلاء لسكان منطقة صناعية في مدينة قم الإيرانية
0
آخر الأخبار
06:28
مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة O- في مستشفى سرحال للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 03372920
آخر الأخبار
06:28
مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة O- في مستشفى سرحال للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 03372920
0
آخر الأخبار
06:23
الجيش الإسرائيلي: 50 طائرة حربية قصفت مخبأ خامنئي تحت الأرض في طهران والذي لا يزال يستخدمه كبار المسؤولين الإيرانيين بعد مقتله
آخر الأخبار
06:23
الجيش الإسرائيلي: 50 طائرة حربية قصفت مخبأ خامنئي تحت الأرض في طهران والذي لا يزال يستخدمه كبار المسؤولين الإيرانيين بعد مقتله
0
آخر الأخبار
06:14
مطار بن غوريون: من المتوقع أن تستأنف شركة فلاي دبي الإماراتية رحلاتها إلى تل أبيب ابتداء من الأسبوع المقبل لإجلاء الإسرائيليين
آخر الأخبار
06:14
مطار بن غوريون: من المتوقع أن تستأنف شركة فلاي دبي الإماراتية رحلاتها إلى تل أبيب ابتداء من الأسبوع المقبل لإجلاء الإسرائيليين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:47
شهيدان على الأقل في غارة صيدا
آخر الأخبار
04:47
شهيدان على الأقل في غارة صيدا
0
أخبار لبنان
2026-03-04
"الصحة" تدعو الى حماية المنشآت الطبية بعد غارة إسرائيلية تتسبب بأضرار وإصابات في مستشفى بهمن
أخبار لبنان
2026-03-04
"الصحة" تدعو الى حماية المنشآت الطبية بعد غارة إسرائيلية تتسبب بأضرار وإصابات في مستشفى بهمن
0
أخبار دولية
05:53
الجيش الإيراني يعلن مهاجمة قواعد أميركية في الكويت ويتوعد بـ"مواصلة" الضربات
أخبار دولية
05:53
الجيش الإيراني يعلن مهاجمة قواعد أميركية في الكويت ويتوعد بـ"مواصلة" الضربات
0
أمن وقضاء
2026-03-03
نازحون يقتحمون مدرسة السانت جوزيف في زقاق البلاط... هذا ما حصل
أمن وقضاء
2026-03-03
نازحون يقتحمون مدرسة السانت جوزيف في زقاق البلاط... هذا ما حصل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
04:51
استهداف مبنى المقاصد في صيدا
أمن وقضاء
04:51
استهداف مبنى المقاصد في صيدا
0
أمن وقضاء
04:48
الرئيس عون يواصل إجراء الإتصالات لتفادي التصعيد...
أمن وقضاء
04:48
الرئيس عون يواصل إجراء الإتصالات لتفادي التصعيد...
0
أمن وقضاء
04:21
المدينة الرياضية تتحضر لاستقبال النازحين
أمن وقضاء
04:21
المدينة الرياضية تتحضر لاستقبال النازحين
0
أخبار لبنان
04:20
علي مراد للـLBCI: تحية للصامدين في ضيعهم جنوب الليطاني... "ينقطع لسان لي بدو يخونن"
أخبار لبنان
04:20
علي مراد للـLBCI: تحية للصامدين في ضيعهم جنوب الليطاني... "ينقطع لسان لي بدو يخونن"
0
تقارير نشرة الاخبار
03:24
بعد الغارة على النبطية...مشاهد للدمار
تقارير نشرة الاخبار
03:24
بعد الغارة على النبطية...مشاهد للدمار
0
تقارير نشرة الاخبار
03:22
من الواجهة البحريّة لبيروت... نازحون افترشوا الطرق ليبيتوا ليلتهم
تقارير نشرة الاخبار
03:22
من الواجهة البحريّة لبيروت... نازحون افترشوا الطرق ليبيتوا ليلتهم
0
أمن وقضاء
02:23
مشهد النزوح على كورنيش الرملة البيضاء…
أمن وقضاء
02:23
مشهد النزوح على كورنيش الرملة البيضاء…
0
أمن وقضاء
01:47
هذه تفاصيل الغارات في بعلبك
أمن وقضاء
01:47
هذه تفاصيل الغارات في بعلبك
0
أمن وقضاء
01:43
غارات عنيفة استهدفت النبطية... هذا المشهد صباحًا
أمن وقضاء
01:43
غارات عنيفة استهدفت النبطية... هذا المشهد صباحًا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:35
انذار عاجل لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت: قوموا باخلاء بيوتكم فورًا!
أخبار لبنان
07:35
انذار عاجل لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت: قوموا باخلاء بيوتكم فورًا!
2
أمن وقضاء
02:03
إرتفاع بأسعار المحروقات
أمن وقضاء
02:03
إرتفاع بأسعار المحروقات
3
أمن وقضاء
00:30
وضع النازحين في ساحة الشهداء صباح اليوم...
أمن وقضاء
00:30
وضع النازحين في ساحة الشهداء صباح اليوم...
4
خبر عاجل
13:09
انذار عاجل إلى سكان دورس وبريتال ومجدلون
خبر عاجل
13:09
انذار عاجل إلى سكان دورس وبريتال ومجدلون
5
أمن وقضاء
02:23
مشهد النزوح على كورنيش الرملة البيضاء…
أمن وقضاء
02:23
مشهد النزوح على كورنيش الرملة البيضاء…
6
أمن وقضاء
03:09
"قوى الأمن" تنعى شهيداً..
أمن وقضاء
03:09
"قوى الأمن" تنعى شهيداً..
7
مقدمة نشرة الاخبار
13:26
مقدمة النشرة المسائية 5-3-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:26
مقدمة النشرة المسائية 5-3-2026
8
خبر عاجل
13:22
السيد: فتح المدارس والجامعات الرسمية كمراكز إيواء وندعو النازحين للتوجه إلى الشمال وعكار والبقاع
خبر عاجل
13:22
السيد: فتح المدارس والجامعات الرسمية كمراكز إيواء وندعو النازحين للتوجه إلى الشمال وعكار والبقاع
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More