الجيش الإسرائيلي: 50 طائرة حربية قصفت مخبأ خامنئي تحت الأرض في طهران والذي لا يزال يستخدمه كبار المسؤولين الإيرانيين بعد مقتله

مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة O- في مستشفى سرحال للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 03372920

مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة O- في مستشفى سرحال للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 03372920

مطار بن غوريون: من المتوقع أن تستأنف شركة فلاي دبي الإماراتية رحلاتها إلى تل أبيب ابتداء من الأسبوع المقبل لإجلاء الإسرائيليين