بري: ما ورد في أول تصريح الزميل ميشال معوض نقلاً عن لساني غير دقيق لا بل غير صحيح

آخر الأخبار
2026-03-06 | 08:01
بري: ما ورد في أول تصريح الزميل ميشال معوض نقلاً عن لساني غير دقيق لا بل غير صحيح
بري: ما ورد في أول تصريح الزميل ميشال معوض نقلاً عن لساني غير دقيق لا بل غير صحيح

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

تصريح

الزميل

ميشال

نقلاً

لساني

مصدر أمني عراقي لـ"الجزيرة": استهداف مدينة الطاقة في البرجسية بمحافظة البصرة جنوبي العراق بطائرة مسيرة
الجزيرة: دوي انفجارات متتالية شمالي الكويت ناتجة عن صواريخ اعتراضية
آخر الأخبار

LBCI
خبر عاجل
17:19

وزارة الصحة: عائلات عالقة نتيجة الغارات المكثفة في منطقة النبي شيت والاهالي يناشدون تدخل الدفاع المدنيّ او الصليب الأحمر

LBCI
آخر الأخبار
17:13

تأخر هبوط طائرة الـMEA المتجهة من باريس إلى لبنان بإنتظار إنتهاء أعمال عسكرية في الأجواء اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
17:11

الجزيرة: تجدد الغارات على مرتفعات جنتا في البقاع شرقي لبنان

LBCI
أخبار دولية
17:04

وزير الخزانة الأميركيّ: قد نرفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسيّ

اخترنا لكم
LBCI
آخر الأخبار
17:13

تأخر هبوط طائرة الـMEA المتجهة من باريس إلى لبنان بإنتظار إنتهاء أعمال عسكرية في الأجواء اللبنانية

LBCI
أخبار دولية
17:04

وزير الخزانة الأميركيّ: قد نرفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسيّ

LBCI
آخر الأخبار
16:57

الجزيرة: غارات إسرائيلية على منطقة جنتا في البقاع شرقي لبنان

LBCI
آخر الأخبار
16:53

وزير الخزانة الأميركيّ معلقًا على سلامة مرور السفن في مضيق هرمز: أميركا تسير على الطريق الصحيح لحل هذه المشكلة

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
أخبار لبنان
11:33

نقابة المستشفيات: نتابع عن كثب التطورات الأمنية والنظام الصحيّ أمام تحديات جسيمة

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-03

استهداف منزل في دير ميماس بقذيفة مدفعية مما ادى الى اصابة مواطن

LBCI
خبر عاجل
06:31

غارة جديدة تستهدف الضاحية

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-04

بعد استهداف فندق... هذا ما قاله عضو بلدية بعبدا سامي معماري للـLBCI

بالفيديو
LBCI
حال الطقس
14:15

استقرار اليوم... منخفض جوي السبت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

المجلس النيابيّ باقٍ…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

النفط يرتفع والغاز يواجه صدمة عالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

سبب اصرار ايران على استهداف قطر وامكان رد الدوحة عليها...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

الحرب قد تستمر أسابيع عدة فقط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

رمضان من مراكز الايواء!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

اسرائيل تتحكم بمصير سكان الضاحية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

الغارات على صور مستمرة... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

النبطية عاشت منذ ساعات الصباح الأولى إعتداءات طالت عدداً من بلداتها... هكذا تبدو الصورة

الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:03

إرتفاع بأسعار المحروقات

LBCI
أمن وقضاء
00:30

وضع النازحين في ساحة الشهداء صباح اليوم...

LBCI
أخبار لبنان
12:39

وحدة ادارة الكوارث تدعو النازحين لتسجيل بياناتهم الشخصيّة ومكان تواجدهم لضمان وصول المساعدات الاجتماعية

LBCI
خبر عاجل
08:08

الجيش الإسرائيلي إلى كل من يملك حساباً في "القرض الحسن": إسحب أموالك

LBCI
أمن وقضاء
02:23

مشهد النزوح على كورنيش الرملة البيضاء…

LBCI
أمن وقضاء
03:09

"قوى الأمن" تنعى شهيداً..

LBCI
أخبار لبنان
08:44

رحلات "الشرق الاوسط" ليوم الأحد 8 آذار وصباح الاثنين 9 آذار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:22

من الواجهة البحريّة لبيروت... نازحون افترشوا الطرق ليبيتوا ليلتهم

