التلفزيون الإيراني: الدفاعات الجوية للحرس الثوري أسقطت مسيرتين من نوع إم كيو ٩ في بوشهر وشيراز جنوبي البلاد

بلومبرغ عن قائد بالجيش الإسرائيلي: نركز على قصف منصات الصواريخ لأنها أقل عددا من الصواريخ ويحد من قدرة إيران

ترامب: إيران اليوم لم تعد كما كانت قبل أسبوع حينما كانت قوية أما الآن فقد جردت من معظم قدراتها