وزارة الصحة : 3 شهداء و17 جرحى في حصيلة أولية للغارة على النبي شيت

وزارة الصحة: استشهاد مواطن في الغارة الإسرائيلية على منطقة بئر حسن

أكسيوس عن مصادر: روبيو أبلغ وزراء خارجية عربا أن هدف الولايات المتحدة ليس تغيير النظام في إيران لكن في الوقت نفسه تريد أشخاصا مختلفين لإدارة البلاد