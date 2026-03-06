الأخبار
المتحدثة باسم البيت الأبيض: لدينا مخزونات كافية من الأسلحة لتلبية حاجات عملية إيران

آخر الأخبار
2026-03-06 | 22:20
مشاهدات عالية
المتحدثة باسم البيت الأبيض: لدينا مخزونات كافية من الأسلحة لتلبية حاجات عملية إيران
0min
المتحدثة باسم البيت الأبيض: لدينا مخزونات كافية من الأسلحة لتلبية حاجات عملية إيران

 
 
LBCI التالي
البيت الأبيض: الرئيس ترامب يناقش مسألة القائد المقبل لإيران
المتحدثة باسم البيت الأبيض: أمامنا 4 إلى 6 أسابيع للانتهاء من العمليات في إيران
LBCI السابق

آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
10:50

لوكهيد مارتن الأميركية للصناعات الدفاعية: اتفقنا مع ترامب على مضاعفة إنتاج الذخائر المهمة 4 مرات

LBCI
آخر الأخبار
10:45

اجتماع للجامعة العربية من أجل بحث الضربات الايرانية على دول عربية غدا

LBCI
خبر عاجل
10:43

معلومات للـLBCI: إستشهاد ثلاثة عسكريين من الجيش اللبناني في منازلهم نتيجة الغارات التي إستهدفت النبي شيت تزامناً مع الإنزال الإسرائيلي في المنطقة

LBCI
آخر الأخبار
10:35

الحرس الثوري: استهداف جماعات "انفصالية" في العراق بـ 3 ضربات فجرا

LBCI
آخر الأخبار
10:50

لوكهيد مارتن الأميركية للصناعات الدفاعية: اتفقنا مع ترامب على مضاعفة إنتاج الذخائر المهمة 4 مرات

LBCI
آخر الأخبار
10:45

اجتماع للجامعة العربية من أجل بحث الضربات الايرانية على دول عربية غدا

LBCI
آخر الأخبار
10:35

الحرس الثوري: استهداف جماعات "انفصالية" في العراق بـ 3 ضربات فجرا

LBCI
آخر الأخبار
10:16

سماع دوي عدة انفجارات في أبوظبي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
LBCI
خبر عاجل
2026-03-03

انذار إسرائيلي الى سكان الحدث: من أجل سلامتكم عليكم إخلاء هذه المباني فورا

LBCI
أخبار دولية
2026-03-01

كالاس: الطريق الآن مفتوح أمام إيران مختلفة

LBCI
أخبار دولية
2026-03-01

تعيين علي رضا أعرافي عضوا في المجلس القيادي الانتقالي في إيران

LBCI
فنّ
2026-03-03

سيرين عبدالنور في رسالة تضامن مع لبنان: "الله يحمي كل العرب" (صورة)

بالفيديو
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:49

صباح الضاحية: هدوء حذر...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:34

بعد الغارات هكذا يبدو المشهد من النبطية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:20

تفاصيل الإنزال الإسرائيلي شرقي لبنان والاشتباكات مع حزب الله

LBCI
حال الطقس
23:15

استقرار اليوم... منخفض جوي السبت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
23:11

المجلس النيابيّ باقٍ…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
23:07

النفط يرتفع والغاز يواجه صدمة عالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
23:04

سبب اصرار ايران على استهداف قطر وامكان رد الدوحة عليها...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
23:03

الحرب قد تستمر أسابيع عدة فقط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
23:01

رمضان من مراكز الايواء!

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
21:39

وحدة ادارة الكوارث تدعو النازحين لتسجيل بياناتهم الشخصيّة ومكان تواجدهم لضمان وصول المساعدات الاجتماعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:20

تفاصيل الإنزال الإسرائيلي شرقي لبنان والاشتباكات مع حزب الله

LBCI
خبر عاجل
17:08

الجيش الإسرائيلي إلى كل من يملك حساباً في "القرض الحسن": إسحب أموالك

LBCI
أخبار لبنان
10:24

اسمٌ يتصدّر الواجهة مع عملية الانزال في النبي شيت... فمن هو رون آراد؟

LBCI
أمن وقضاء
11:23

مشهد النزوح على كورنيش الرملة البيضاء…

LBCI
أمن وقضاء
12:09

"قوى الأمن" تنعى شهيداً..

LBCI
أخبار لبنان
17:44

رحلات "الشرق الاوسط" ليوم الأحد 8 آذار وصباح الاثنين 9 آذار

LBCI
خبر عاجل
15:11

شركة طيران الشرق الأوسط: رحلات الشركة ليوم السبت 7 آذار

