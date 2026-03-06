الأخبار
اصابة جندي في الجيش اللبنانيّ بإطلاق نار من الجانب السوريّ في بلدة القصر الحدودية والجيش يرسل تعزيزات

آخر الأخبار
2026-03-06 | 16:38
اصابة جندي في الجيش اللبنانيّ بإطلاق نار من الجانب السوريّ في بلدة القصر الحدودية والجيش يرسل تعزيزات
اصابة جندي في الجيش اللبنانيّ بإطلاق نار من الجانب السوريّ في بلدة القصر الحدودية والجيش يرسل تعزيزات

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الجيش

اللبنانيّ

بإطلاق

الجانب

السوريّ

القصر

الحدودية

والجيش

تعزيزات

