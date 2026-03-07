إعلام رسمي: الحرس الثوري يستهدف القوات الأميركية في قاعدة الجفير بالبحرين ردا على ضربة أميركية استهدفت محطة تحلية المياه في جزيرة قشم الإيرانية

وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في منطقة مسغاف عام في الجليل إثر إطلاق صواريخ من لبنان

مسؤول إماراتيّ: الدعم الفرنسيّ كان ممتازا ومقاتلات رافال تحركت منذ اليوم الأول وفعّلت الاتفاق مع الإمارات وهي جزء من الدوريات المتواصلة التي تتصدى للصواريخ والطائرات المسيّرة