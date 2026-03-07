انفجارات داخل إسرائيل في الجليل الغربيّ

رويترز عن مصدر أمني لبناني: أكثر من 150 مواطنا إيرانيا بينهم دبلوماسيون وأفراد من عائلاتهم غادروا لبنان اليوم السبت

رويترز عن مصدر أمني لبناني: أكثر من 150 مواطنا إيرانيا بينهم دبلوماسيون وأفراد من عائلاتهم غادروا لبنان اليوم السبت

مكتب دبي الإعلامي: حطام ناتج عن عملية اعتراض ناجحة تسبب في حادث طفيف على واجهة برج في دبي مارينا وتسنى السيطرة على الوضع من دون تسجيل أي إصابات