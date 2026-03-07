ترامب: لا توجد أي مؤشرات على أن روسيا تساعد إيران

المقاومة الاسلامية: استهدفنا مدينة نهاريا وقوة من الجيش الإسرائيلي حاولت التقدم باتجاه مارون الرأس واخرى باتجاه عيترون

المقاومة الاسلامية: استهدفنا مدينة نهاريا وقوة من الجيش الإسرائيلي حاولت التقدم باتجاه مارون الرأس واخرى باتجاه عيترون

ترامب ردا على سؤال عما إذا كانت أميركا قصفت مدرسة: إيران هي التي فعلت ذلك