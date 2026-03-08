ترامب لشبكة سي بي إس: الضربات الأميركية على إيران ستتواصل

ترامب لشبكة سي بي إس: علي لاريجاني كان ينوي السيطرة على الشرق الأوسط وقد استسلم وتنازل لكل تلك الدول بسببي

الرئيس الإيراني: تجمعنا أخوة مع جيراننا لكن إذا تعرضنا لهجوم من أي دولة سنرد على الاعتداء