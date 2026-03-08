الرئاسة الفرنسية: الرئيس ماكرون سيزور قبرص غدا الاثنين

قائد مقر خاتم الأنبياء: قواتنا تتمتع بمعنويات عالية للثأر وصامدة حتى آخر رمق وسنجعل العدو يندم على فعلته

قائد مقر خاتم الأنبياء: قواتنا تتمتع بمعنويات عالية للثأر وصامدة حتى آخر رمق وسنجعل العدو يندم على فعلته

وزارة الصحة الإيرانية: مقتل أكثر من 1200 مدني وجرح أكثر من 10 آلاف بعد مرور ثمانية أيام على الحرب