الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

القناة 14 الإسرائيلية: إصابة عدد من الأشخاص في مواقع عدة وسط إسرائيل

آخر الأخبار
2026-03-08 | 08:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
القناة 14 الإسرائيلية: إصابة عدد من الأشخاص في مواقع عدة وسط إسرائيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
القناة 14 الإسرائيلية: إصابة عدد من الأشخاص في مواقع عدة وسط إسرائيل

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الإسرائيلية:

إصابة

الأشخاص

مواقع

إسرائيل

LBCI التالي
الإسعاف الإسرائيلي: 3 مصابين في الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على وسط إسرائيل أحدهم حالته خطرة
الإسعاف الإسرائيلي: تلقينا بلاغات عن وجود مصابين جراء سقوط شظايا صاروخية وسط إسرائيل
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:59

نيويورك تايمز عن مسؤول عسكري أميركي: القوات الأميركية استهدفت الأحد مجموعة واسعة من المواقع العسكرية في إيران

LBCI
أخبار دولية
14:55

ماكرون تحدث هاتفيا الى ترامب وبيزشكيان

LBCI
آخر الأخبار
14:54

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: هجماتنا في بيروت رسالة للحرس الثوري الإيراني وسنصر على نزع سلاح حزب الله

LBCI
آخر الأخبار
14:51

وكالة أنباء مهر: دوي انفجارات في بعض مناطق طهران

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:59

نيويورك تايمز عن مسؤول عسكري أميركي: القوات الأميركية استهدفت الأحد مجموعة واسعة من المواقع العسكرية في إيران

LBCI
آخر الأخبار
14:54

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: هجماتنا في بيروت رسالة للحرس الثوري الإيراني وسنصر على نزع سلاح حزب الله

LBCI
آخر الأخبار
14:51

وكالة أنباء مهر: دوي انفجارات في بعض مناطق طهران

LBCI
آخر الأخبار
14:41

القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: إسرائيل تستعد لخمسة أسابيع أخرى من القتال

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

الإمارات تؤكد أن تحرّكاتها دفاعية… ما خلفيات هذا الموقف؟

LBCI
اقتصاد
04:59

وزارة الزراعة: لن تتهاون في اتخاذ اجراءات بحق أي ممارسات احتكارية تؤدي إلى رفع الأسعار

LBCI
آخر الأخبار
11:18

المقاومة الاسلامية: استهدفنا مدينة نهاريا وقوة من الجيش الإسرائيلي حاولت التقدم باتجاه مارون الرأس واخرى باتجاه عيترون

LBCI
فنّ
2026-03-05

يارا في رسالة تضامن مع لبنان: "لطفك يا رب"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:50

الوزير البساط: المخزون الاستراتيجي للسلع متوفر لأشهر عدة… والوزيرة السيد: عدد النازحين وصل إلى 117228 شخصًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

المدينة الرياضية تفتح أبوابها للعائلات النازحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

ارتفاع أسعار الطاقة... من جيب المستهلك إلى معادلة الطاقة العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

الإمارات تؤكد أن تحرّكاتها دفاعية… ما خلفيات هذا الموقف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

بدء استهداف المنشآت الحيوية في ايران واسم المرشد الجديد طي الكتمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

اتجاه لعقد إجتماعات غداً الإثنين لبحث كيفية تأمين أمن الفنادق...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

استهداف يرجح لعناصر الحرس الثوري في فندق رامادا في الروشة... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

تحت التهديد الإسرائيلي: بدء إجلاء الإيرانيين من لبنان بطائرة روسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

توسع العمليات العسكرية يرفع كلفة الحرب ويهدد المنطقة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:06

الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
04:37

"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت

LBCI
أمن وقضاء
03:02

بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار

LBCI
خبر عاجل
01:26

ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة

LBCI
أخبار لبنان
09:42

بيان عن طيران "الشرق الأوسط" بشأن الرحلات ليوم الاثنين 9 آذار

LBCI
أخبار لبنان
04:17

سكان دبل متمسكون بأرضهم... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI

LBCI
خبر عاجل
02:25

الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا لإخلاء 4 قرى في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
14:27

بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة... الامن العام يوضح

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More