الخارجية الإماراتية: نتصرف دفاعا عن النفس في مواجهة الهجمات الإيرانية على أراضينا ولا نسعى للانجرار إلى أي صراعات أو تصعيد لكن نؤكد حقنا الكامل في حماية سيادتنا وأمننا القومي

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك