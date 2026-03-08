نيويورك تايمز عن مسؤول أمني عراقي: سقط أمس السبت صاروخ داخل السفارة الأميركية ببغداد وآخر على مشارفها

الجيش الإسرائيلي: بدأنا غارات واسعة على بنى تحتية للنظام في طهران ومناطق أخرى في إيران

الجيش الإسرائيلي: بدأنا غارات واسعة على بنى تحتية للنظام في طهران ومناطق أخرى في إيران

نيويورك تايمز عن مسؤول أمني عراقي: لم تسجل إصابات في استهداف السفارة الأميركية ببغداد ولم يتضح من يقف وراءه