وكالة نقلا عن مركز الأمن النووي: تعرض منشأة إشعاعية في أصفهان لأضرار أمس السبت جراء هجمات إسرائيلية وأميركية دون رصد أي تلوث إشعاعي

معلومات للـLBCI: لن ترسل روسيا طائرة الإجلاء الثانية التي كان يفترض ان تقل عدداً إضافياً من الإيرانيين من لبنان رغم انها حصلت على الموافقة من السلطات اللبنانية وذلك لأن الطائرة الأولى التي اقلعت ليل السبت الأحد تكفي لعدد من رغبوا بالعودة