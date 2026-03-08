الأخبار
الجيش الإسرائيلي: قضينا على خلية مسلحة تابعة لحزب الله جنوبي لبنان الأسبوع الماضي
آخر الأخبار
2026-03-08 | 12:46
الجيش الإسرائيلي: قضينا على خلية مسلحة تابعة لحزب الله جنوبي لبنان الأسبوع الماضي
مقر خاتم الأنبياء العسكري: إذا كان العدو يستطيع تحمل سعر للنفط يتجاوز 200 دولار للبرميل فليستمر في هذه اللعبة
إعلام رسمي نقلا عن مسؤول في الحرس الثوري الإيراني: استمرار الهجمات على البنية التحتية للطاقة في إيران سيقابله رد مماثل في المنطقة
السابق
14:59
نيويورك تايمز عن مسؤول عسكري أميركي: القوات الأميركية استهدفت الأحد مجموعة واسعة من المواقع العسكرية في إيران
14:59
نيويورك تايمز عن مسؤول عسكري أميركي: القوات الأميركية استهدفت الأحد مجموعة واسعة من المواقع العسكرية في إيران
14:55
ماكرون تحدث هاتفيا الى ترامب وبيزشكيان
14:55
ماكرون تحدث هاتفيا الى ترامب وبيزشكيان
14:55
استقرار جوي مع رياح شمالية باردة
14:55
استقرار جوي مع رياح شمالية باردة
14:54
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: هجماتنا في بيروت رسالة للحرس الثوري الإيراني وسنصر على نزع سلاح حزب الله
14:54
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: هجماتنا في بيروت رسالة للحرس الثوري الإيراني وسنصر على نزع سلاح حزب الله
14:59
نيويورك تايمز عن مسؤول عسكري أميركي: القوات الأميركية استهدفت الأحد مجموعة واسعة من المواقع العسكرية في إيران
14:59
نيويورك تايمز عن مسؤول عسكري أميركي: القوات الأميركية استهدفت الأحد مجموعة واسعة من المواقع العسكرية في إيران
14:54
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: هجماتنا في بيروت رسالة للحرس الثوري الإيراني وسنصر على نزع سلاح حزب الله
14:54
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: هجماتنا في بيروت رسالة للحرس الثوري الإيراني وسنصر على نزع سلاح حزب الله
14:51
وكالة أنباء مهر: دوي انفجارات في بعض مناطق طهران
14:51
وكالة أنباء مهر: دوي انفجارات في بعض مناطق طهران
14:41
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: إسرائيل تستعد لخمسة أسابيع أخرى من القتال
14:41
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: إسرائيل تستعد لخمسة أسابيع أخرى من القتال
11:00
وزير الخارجية الإيراني يطالب ترامب بالاعتذار عن شنّ الحرب
11:00
وزير الخارجية الإيراني يطالب ترامب بالاعتذار عن شنّ الحرب
14:38
ماكرون: أجريت محادثات مع الرئيس الإيراني وعلى إيران إنهاء إغلاق مضيق هرمز
14:38
ماكرون: أجريت محادثات مع الرئيس الإيراني وعلى إيران إنهاء إغلاق مضيق هرمز
14:06
الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت
14:06
الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت
14:38
ماكرون: شددت على ضرورة وقف الهجمات الإيرانية على الدول الأخرى في المنطقة
14:38
ماكرون: شددت على ضرورة وقف الهجمات الإيرانية على الدول الأخرى في المنطقة
14:55
استقرار جوي مع رياح شمالية باردة
14:55
استقرار جوي مع رياح شمالية باردة
14:50
الوزير البساط: المخزون الاستراتيجي للسلع متوفر لأشهر عدة… والوزيرة السيد: عدد النازحين وصل إلى 117228 شخصًا
14:50
الوزير البساط: المخزون الاستراتيجي للسلع متوفر لأشهر عدة… والوزيرة السيد: عدد النازحين وصل إلى 117228 شخصًا
14:45
المدينة الرياضية تفتح أبوابها للعائلات النازحة
14:45
المدينة الرياضية تفتح أبوابها للعائلات النازحة
14:39
ارتفاع أسعار الطاقة... من جيب المستهلك إلى معادلة الطاقة العالمية
14:39
ارتفاع أسعار الطاقة... من جيب المستهلك إلى معادلة الطاقة العالمية
14:35
الإمارات تؤكد أن تحرّكاتها دفاعية… ما خلفيات هذا الموقف؟
14:35
الإمارات تؤكد أن تحرّكاتها دفاعية… ما خلفيات هذا الموقف؟
14:30
بدء استهداف المنشآت الحيوية في ايران واسم المرشد الجديد طي الكتمان
14:30
بدء استهداف المنشآت الحيوية في ايران واسم المرشد الجديد طي الكتمان
14:17
اتجاه لعقد إجتماعات غداً الإثنين لبحث كيفية تأمين أمن الفنادق...
14:17
اتجاه لعقد إجتماعات غداً الإثنين لبحث كيفية تأمين أمن الفنادق...
14:16
استهداف يرجح لعناصر الحرس الثوري في فندق رامادا في الروشة... اليكم التفاصيل
14:16
استهداف يرجح لعناصر الحرس الثوري في فندق رامادا في الروشة... اليكم التفاصيل
14:16
تحت التهديد الإسرائيلي: بدء إجلاء الإيرانيين من لبنان بطائرة روسية
14:16
تحت التهديد الإسرائيلي: بدء إجلاء الإيرانيين من لبنان بطائرة روسية
14:06
الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت
14:06
الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت
04:37
"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت
04:37
"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت
03:02
بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار
03:02
بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار
01:26
ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة
01:26
ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة
09:42
بيان عن طيران "الشرق الأوسط" بشأن الرحلات ليوم الاثنين 9 آذار
09:42
بيان عن طيران "الشرق الأوسط" بشأن الرحلات ليوم الاثنين 9 آذار
04:17
سكان دبل متمسكون بأرضهم... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
04:17
سكان دبل متمسكون بأرضهم... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
02:25
الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا لإخلاء 4 قرى في جنوب لبنان
02:25
الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا لإخلاء 4 قرى في جنوب لبنان
14:27
بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة... الامن العام يوضح
14:27
بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة... الامن العام يوضح
Learn More