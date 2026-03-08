الجيش الإسرائيلي: قضينا على خلية مسلحة تابعة لحزب الله جنوبي لبنان الأسبوع الماضي

مقر خاتم الأنبياء العسكري: إذا كان العدو يستطيع تحمل سعر للنفط يتجاوز 200 دولار للبرميل فليستمر في هذه اللعبة

مقر خاتم الأنبياء العسكري: إذا كان العدو يستطيع تحمل سعر للنفط يتجاوز 200 دولار للبرميل فليستمر في هذه اللعبة

إعلام رسمي نقلا عن مسؤول في الحرس الثوري الإيراني: استمرار الهجمات على البنية التحتية للطاقة في إيران سيقابله رد مماثل في المنطقة