الجزيرة: غارة إسرائيلية على بلدة زفتا في قضاء النبطية جنوبي لبنان
آخر الأخبار
2026-03-08 | 15:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجزيرة: غارة إسرائيلية على بلدة زفتا في قضاء النبطية جنوبي لبنان
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
إسرائيلية
النبطية
جنوبي
لبنان
التالي
الجزيرة: غارة إسرائيلية على بلدة زبدين في قضاء النبطية جنوبي لبنان
الطيران الحربي الاسرائيلي اغار على منزل في بلدة العباسية وعلى منزل في بلدة طيردبا وعلى منزل بالمنطقة ما بين بلدتي بدياس وبرج رحال
السابق
آخر الأخبار
0
آخر الأخبار
20:40
مركز طوارئ الصحة: الزنار الناري الذي استهدف فيه العدو بلدة جويا قضاء صور أدى في محصلة أولية إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 16 آخرين بجروح ولا تزال عمليات الإنقاذ ورفع الانقاض مستمرة حتى الساعة
آخر الأخبار
20:40
مركز طوارئ الصحة: الزنار الناري الذي استهدف فيه العدو بلدة جويا قضاء صور أدى في محصلة أولية إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 16 آخرين بجروح ولا تزال عمليات الإنقاذ ورفع الانقاض مستمرة حتى الساعة
0
خبر عاجل
20:35
رويترز: العقود الآجلة لخام برنت تصعد بما يصل إلى 18.35 دولار لتسجل 111.04 دولار للبرميل
خبر عاجل
20:35
رويترز: العقود الآجلة لخام برنت تصعد بما يصل إلى 18.35 دولار لتسجل 111.04 دولار للبرميل
0
آخر الأخبار
20:28
الرئيس الإيراني تعليقا على اختيار الزعيم الأعلى الجديد: هذا الاختيار القيم تجسيد لإرادة إيران في تعزيز الوحدة الوطنية
آخر الأخبار
20:28
الرئيس الإيراني تعليقا على اختيار الزعيم الأعلى الجديد: هذا الاختيار القيم تجسيد لإرادة إيران في تعزيز الوحدة الوطنية
0
خبر عاجل
20:26
حزب الله: قصفنا بالمدفعية للمرة الثانية قوة للعدو الإسرائيلي تتقدم باتجاه بلدة العديسة جنوبي لبنان
خبر عاجل
20:26
حزب الله: قصفنا بالمدفعية للمرة الثانية قوة للعدو الإسرائيلي تتقدم باتجاه بلدة العديسة جنوبي لبنان
اخترنا لكم
0
آخر الأخبار
20:40
مركز طوارئ الصحة: الزنار الناري الذي استهدف فيه العدو بلدة جويا قضاء صور أدى في محصلة أولية إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 16 آخرين بجروح ولا تزال عمليات الإنقاذ ورفع الانقاض مستمرة حتى الساعة
آخر الأخبار
20:40
مركز طوارئ الصحة: الزنار الناري الذي استهدف فيه العدو بلدة جويا قضاء صور أدى في محصلة أولية إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 16 آخرين بجروح ولا تزال عمليات الإنقاذ ورفع الانقاض مستمرة حتى الساعة
0
آخر الأخبار
20:28
الرئيس الإيراني تعليقا على اختيار الزعيم الأعلى الجديد: هذا الاختيار القيم تجسيد لإرادة إيران في تعزيز الوحدة الوطنية
آخر الأخبار
20:28
الرئيس الإيراني تعليقا على اختيار الزعيم الأعلى الجديد: هذا الاختيار القيم تجسيد لإرادة إيران في تعزيز الوحدة الوطنية
0
آخر الأخبار
20:02
سلام لـ "لوريان لوجور": ثابتون في القرارات التي اتخذناها وقد بدأنا بتنفيذها والضمانات الوحيدة التي حصلنا عليها تتعلق بتجنيب مطار بيروت والطريق المؤدية إليه القصف
آخر الأخبار
20:02
سلام لـ "لوريان لوجور": ثابتون في القرارات التي اتخذناها وقد بدأنا بتنفيذها والضمانات الوحيدة التي حصلنا عليها تتعلق بتجنيب مطار بيروت والطريق المؤدية إليه القصف
0
آخر الأخبار
19:54
سلام لـ "لوريان لوجور": أشكر المملكة العربية السعودية التي كانت أول من قدم المساعدة الانسانية
آخر الأخبار
19:54
سلام لـ "لوريان لوجور": أشكر المملكة العربية السعودية التي كانت أول من قدم المساعدة الانسانية
زوارنا يقرأون الآن
0
خبر عاجل
19:41
حزب الله: تصدينا لنحو 15 مروحيّة تابعة للجيش الإسرائيلي من الاتّجاه السوري بعد أن عمد عدد منها إلى إنزال قوّة مشاة في سهل سرغايا رُصِد تقدّمها باتجاه الأراضي اللبنانيّة وما زال التصدّي مستمرًا
خبر عاجل
19:41
حزب الله: تصدينا لنحو 15 مروحيّة تابعة للجيش الإسرائيلي من الاتّجاه السوري بعد أن عمد عدد منها إلى إنزال قوّة مشاة في سهل سرغايا رُصِد تقدّمها باتجاه الأراضي اللبنانيّة وما زال التصدّي مستمرًا
0
آخر الأخبار
16:47
أكسيوس عن مسؤولين أميركي وإسرائيلي: الضربات الإسرائيلية على 30 مستودعا للوقود بإيران تجاوزت توقعات واشنطن
آخر الأخبار
16:47
أكسيوس عن مسؤولين أميركي وإسرائيلي: الضربات الإسرائيلية على 30 مستودعا للوقود بإيران تجاوزت توقعات واشنطن
0
خبر عاجل
20:26
حزب الله: قصفنا بالمدفعية للمرة الثانية قوة للعدو الإسرائيلي تتقدم باتجاه بلدة العديسة جنوبي لبنان
خبر عاجل
20:26
حزب الله: قصفنا بالمدفعية للمرة الثانية قوة للعدو الإسرائيلي تتقدم باتجاه بلدة العديسة جنوبي لبنان
0
آخر الأخبار
16:48
مسؤولان أميركي وإسرائيلي لأكسيوس: ضرب إسرائيل مستودعات وقود بإيران أدى لأول خلاف كبير مع أميركا منذ بدء الحرب
آخر الأخبار
16:48
مسؤولان أميركي وإسرائيلي لأكسيوس: ضرب إسرائيل مستودعات وقود بإيران أدى لأول خلاف كبير مع أميركا منذ بدء الحرب
بالفيديو
0
تقارير نشرة الاخبار
15:14
تفاصيل ليلة الإنزال بلسان أبناء النبي شيت
تقارير نشرة الاخبار
15:14
تفاصيل ليلة الإنزال بلسان أبناء النبي شيت
0
حال الطقس
14:55
استقرار جوي مع رياح شمالية باردة
حال الطقس
14:55
استقرار جوي مع رياح شمالية باردة
0
أخبار لبنان
14:50
الوزير البساط: المخزون الاستراتيجي للسلع متوفر لأشهر عدة… والوزيرة السيد: عدد النازحين وصل إلى 117228 شخصًا
أخبار لبنان
14:50
الوزير البساط: المخزون الاستراتيجي للسلع متوفر لأشهر عدة… والوزيرة السيد: عدد النازحين وصل إلى 117228 شخصًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
المدينة الرياضية تفتح أبوابها للعائلات النازحة
تقارير نشرة الاخبار
14:45
المدينة الرياضية تفتح أبوابها للعائلات النازحة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
ارتفاع أسعار الطاقة... من جيب المستهلك إلى معادلة الطاقة العالمية
تقارير نشرة الاخبار
14:39
ارتفاع أسعار الطاقة... من جيب المستهلك إلى معادلة الطاقة العالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
الولايات المتحدة تعلق على استهداف خزانات الوقود في طهران… إليكم تفاصيل الموقف الأميركي
تقارير نشرة الاخبار
14:36
الولايات المتحدة تعلق على استهداف خزانات الوقود في طهران… إليكم تفاصيل الموقف الأميركي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
الإمارات تؤكد أن تحرّكاتها دفاعية… ما خلفيات هذا الموقف؟
تقارير نشرة الاخبار
14:35
الإمارات تؤكد أن تحرّكاتها دفاعية… ما خلفيات هذا الموقف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
بدء استهداف المنشآت الحيوية في ايران واسم المرشد الجديد طي الكتمان
تقارير نشرة الاخبار
14:30
بدء استهداف المنشآت الحيوية في ايران واسم المرشد الجديد طي الكتمان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
اتجاه لعقد إجتماعات غداً الإثنين لبحث كيفية تأمين أمن الفنادق...
تقارير نشرة الاخبار
14:17
اتجاه لعقد إجتماعات غداً الإثنين لبحث كيفية تأمين أمن الفنادق...
1
أخبار لبنان
14:06
الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت
أخبار لبنان
14:06
الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت
2
أخبار لبنان
04:37
"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت
أخبار لبنان
04:37
"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت
3
أمن وقضاء
03:02
بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار
أمن وقضاء
03:02
بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار
4
أخبار لبنان
09:42
بيان عن طيران "الشرق الأوسط" بشأن الرحلات ليوم الاثنين 9 آذار
أخبار لبنان
09:42
بيان عن طيران "الشرق الأوسط" بشأن الرحلات ليوم الاثنين 9 آذار
5
خبر عاجل
01:26
ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة
خبر عاجل
01:26
ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة
6
أخبار لبنان
04:17
سكان دبل متمسكون بأرضهم... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
أخبار لبنان
04:17
سكان دبل متمسكون بأرضهم... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
7
أخبار لبنان
14:27
بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة... الامن العام يوضح
أخبار لبنان
14:27
بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة... الامن العام يوضح
8
خبر عاجل
02:25
الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا لإخلاء 4 قرى في جنوب لبنان
خبر عاجل
02:25
الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا لإخلاء 4 قرى في جنوب لبنان
