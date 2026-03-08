الجزيرة: غارة إسرائيلية على بلدة دير كيفا جنوبي لبنان

التالي

الرئاسة الإيرانية: بزشكيان أكد في اتصال مع نظيره الأذربيجاني أن لا علاقة لإيران بحادثة القصف الجوي لنخجوان كما أكد رئيس أذربيجان لبزشكيان أهمية التحقيق في هذا الحادث