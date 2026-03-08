الخارجية البريطانية: اتخذنا إجراء احترازيا بسحب بعض الموظفين وأفراد عائلاتهم مؤقتا من لبنان فيما تواصل السفارة عملها بصورة طبيعية

الخارجية الروسية: وزيرا خارجية روسيا والإمارات يطالبان بوقف الهجمات على إيران ودول الخليج واستئناف المسار الدبلوماسي من أجل استدامة الأوضاع الأمنية في المنطقة على المدى الطويل

