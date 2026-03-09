الرئيس الإيراني تعليقا على اختيار الزعيم الأعلى الجديد: هذا الاختيار القيم تجسيد لإرادة إيران في تعزيز الوحدة الوطنية

التالي

مركز طوارئ الصحة: الزنار الناري الذي استهدف فيه العدو بلدة جويا قضاء صور أدى في محصلة أولية إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 16 آخرين بجروح ولا تزال عمليات الإنقاذ ورفع الانقاض مستمرة حتى الساعة