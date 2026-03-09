يديعوت أحرونوت عن مسؤول في هيئة رئاسة الأركان: الجيش الإسرائيلي يستعد لحرب تستمر شهرا على أقل تقدير

ترامب لفوكس نيوز: إيران كانت تخطط للسيطرة على الشرق الأوسط

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في منطقة مسغاف عام بالجليل الأعلى بعد رصد صواريخ من لبنان