نيويورك تايمز عن زيلنسكي: أوكرانيا أرسلت خبراء في الطائرات المسيرة لحماية القواعد الأميركية في الأردن
آخر الأخبار
2026-03-09 | 00:48
نيويورك تايمز عن زيلنسكي: أوكرانيا أرسلت خبراء في الطائرات المسيرة لحماية القواعد الأميركية في الأردن
آخر الأخبار
تايمز
زيلنسكي:
أوكرانيا
أرسلت
خبراء
الطائرات
المسيرة
لحماية
القواعد
الأميركية
الأردن
رويترز عن مصادر أمنية: هجوم بمسيرات يستهدف قاعدة عسكرية أميركية قرب مطار أربيل في كردستان العراق
الجزيرة: غارة إسرائيلية وقصف مدفعي على بلدة القوزح جنوبي لبنان
السابق
آخر الأخبار
آخر الأخبار
05:27
الوكالة الوطنية للإعلام: شهيد وجريح جراء غارة على شوكين
آخر الأخبار
05:27
الوكالة الوطنية للإعلام: شهيد وجريح جراء غارة على شوكين
0
اقتصاد
05:27
وزير الصناعة قرّر تمديد المهل للشهادات والإفادات الصناعية
اقتصاد
05:27
وزير الصناعة قرّر تمديد المهل للشهادات والإفادات الصناعية
0
خبر عاجل
05:16
أدرعي: قوات من فريق قتال لوائي بدأت بعملية مداهمة مركزة للقضاء على عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
05:16
أدرعي: قوات من فريق قتال لوائي بدأت بعملية مداهمة مركزة للقضاء على عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
0
خبر عاجل
05:14
غارة جديدة على الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
05:14
غارة جديدة على الضاحية الجنوبية
آخر الأخبار
05:27
الوكالة الوطنية للإعلام: شهيد وجريح جراء غارة على شوكين
آخر الأخبار
05:27
الوكالة الوطنية للإعلام: شهيد وجريح جراء غارة على شوكين
0
آخر الأخبار
05:13
الجزيرة: دوي صفارات الإنذار في العاصمة الأردنية عمان ومناطق أخرى
آخر الأخبار
05:13
الجزيرة: دوي صفارات الإنذار في العاصمة الأردنية عمان ومناطق أخرى
0
آخر الأخبار
05:06
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: كل القوانين الدولية تتعرض للخطر الآن بسبب ما يحدث في بلدنا
آخر الأخبار
05:06
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: كل القوانين الدولية تتعرض للخطر الآن بسبب ما يحدث في بلدنا
0
آخر الأخبار
05:05
وزير الداخلية البلجيكي: تفجير كنيس لييج عمل من أعمال معاداة السامية
آخر الأخبار
05:05
وزير الداخلية البلجيكي: تفجير كنيس لييج عمل من أعمال معاداة السامية
زوارنا يقرأون الآن
خبر عاجل
2026-03-03
قائد الجيش في بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون
خبر عاجل
2026-03-03
قائد الجيش في بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون
0
آخر الأخبار
02:30
قناة إن.تي.في التلفزيونية التركية عن مسؤول في هيئة الطيران المدني بجمهورية شمال قبرص التركية الانفصالية: تركيا تعتزم نشر 6 طائرات مقاتلة من طراز إف-16 في شمال قبرص لتعزيز الدفاعات هناك
آخر الأخبار
02:30
قناة إن.تي.في التلفزيونية التركية عن مسؤول في هيئة الطيران المدني بجمهورية شمال قبرص التركية الانفصالية: تركيا تعتزم نشر 6 طائرات مقاتلة من طراز إف-16 في شمال قبرص لتعزيز الدفاعات هناك
0
أخبار لبنان
2026-03-07
أدرعي لسكان الضاحية: انقذوا حياتكم وأخلوا منازلكم فورًا
أخبار لبنان
2026-03-07
أدرعي لسكان الضاحية: انقذوا حياتكم وأخلوا منازلكم فورًا
0
آخر الأخبار
2026-03-01
ترامب لنيويورك تايمز: الجيش الأميركي يعتزم مواصلة هجومه على إيران لمدة 4 إلى 5 أسابيع إذا لزم الأمر ولدينا كميات كبيرة من الذخيرة مخزنة حول العالم ولن يكون من الصعب الاستمرار في الهجمات
آخر الأخبار
2026-03-01
ترامب لنيويورك تايمز: الجيش الأميركي يعتزم مواصلة هجومه على إيران لمدة 4 إلى 5 أسابيع إذا لزم الأمر ولدينا كميات كبيرة من الذخيرة مخزنة حول العالم ولن يكون من الصعب الاستمرار في الهجمات
بالفيديو
أخبار لبنان
04:04
بعد استهداف فندقين... هذا ما قاله نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر للـLBCI
أخبار لبنان
04:04
بعد استهداف فندقين... هذا ما قاله نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر للـLBCI
0
أخبار لبنان
03:56
"دمار كبير"... جولة للـLBCI في الدوير
أخبار لبنان
03:56
"دمار كبير"... جولة للـLBCI في الدوير
0
اقتصاد
03:45
رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس للـLBCI: سعر المازوت ارتفع بطريقة جنونية وسيرتفع بعد أكثر... وهذا ما قاله عن البنزين
اقتصاد
03:45
رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس للـLBCI: سعر المازوت ارتفع بطريقة جنونية وسيرتفع بعد أكثر... وهذا ما قاله عن البنزين
0
أخبار لبنان
03:35
دمار كبير في بلدة جويا جراء الغارات الإسرائيلية...
أخبار لبنان
03:35
دمار كبير في بلدة جويا جراء الغارات الإسرائيلية...
0
أمن وقضاء
03:06
عودة النازحين السوريين مستمرة...
أمن وقضاء
03:06
عودة النازحين السوريين مستمرة...
0
اقتصاد
03:05
نائب رئيس الهيئات الإقتصادية نبيل فهد للـLBCI: هناك تراجع كبير بالحركة الإقتصادية والمواد الغذائية الأساسية مؤمّنة
اقتصاد
03:05
نائب رئيس الهيئات الإقتصادية نبيل فهد للـLBCI: هناك تراجع كبير بالحركة الإقتصادية والمواد الغذائية الأساسية مؤمّنة
0
آخر الأخبار
02:43
الوزير السابق زياد بارود للـLBCI: اذا كان التمديد للمجلس النيابي بسبب القوة القاهرة فمن المفترض أنه عندما تزول هذه القوة القاهرة اجراء انتخابات بشكل طبيعي ولكن نلاحظ في الكلام السياسي أن كثرا يقولون إنهم يريدون انجاز قانون انتخاب جديد
آخر الأخبار
02:43
الوزير السابق زياد بارود للـLBCI: اذا كان التمديد للمجلس النيابي بسبب القوة القاهرة فمن المفترض أنه عندما تزول هذه القوة القاهرة اجراء انتخابات بشكل طبيعي ولكن نلاحظ في الكلام السياسي أن كثرا يقولون إنهم يريدون انجاز قانون انتخاب جديد
0
أخبار لبنان
01:51
الغارات الإسرائيلية مستمرّة... هكذا يبدو الوضع في صور وبنت جبيل
أخبار لبنان
01:51
الغارات الإسرائيلية مستمرّة... هكذا يبدو الوضع في صور وبنت جبيل
0
أمن وقضاء
01:39
ليل النبطية مثقل بالغارات...
أمن وقضاء
01:39
ليل النبطية مثقل بالغارات...
1
أخبار لبنان
14:06
الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت
أخبار لبنان
14:06
الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت
2
أخبار لبنان
09:42
بيان عن طيران "الشرق الأوسط" بشأن الرحلات ليوم الاثنين 9 آذار
أخبار لبنان
09:42
بيان عن طيران "الشرق الأوسط" بشأن الرحلات ليوم الاثنين 9 آذار
3
أخبار لبنان
14:27
بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة... الامن العام يوضح
أخبار لبنان
14:27
بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة... الامن العام يوضح
4
أمن وقضاء
01:28
حديث عن إنزال في سرغايا... هذه حقيقة ما حصل
أمن وقضاء
01:28
حديث عن إنزال في سرغايا... هذه حقيقة ما حصل
5
خبر عاجل
11:32
معلومات للـLBCI: القتلى الذين سقطوا نتيجة الغارة على فندق رمادا في الروشة هم 4 إيرانيين قد دخلوا الفندق بوثائق لا تعود لهم بحيث تم الحجز لهم من قبل لبنانيين وكانوا مجتمعين في غرفة واحدة لحظة الغارة
خبر عاجل
11:32
معلومات للـLBCI: القتلى الذين سقطوا نتيجة الغارة على فندق رمادا في الروشة هم 4 إيرانيين قد دخلوا الفندق بوثائق لا تعود لهم بحيث تم الحجز لهم من قبل لبنانيين وكانوا مجتمعين في غرفة واحدة لحظة الغارة
6
خبر عاجل
17:27
مجلس خبراء القيادة في ايران: آية الله السيد مجتبى خامنئي قائدا لايران
خبر عاجل
17:27
مجلس خبراء القيادة في ايران: آية الله السيد مجتبى خامنئي قائدا لايران
7
أخبار لبنان
07:08
قرار بتعطيل المدارس والثانويات والمعاهد غدا في عيد المعلم
أخبار لبنان
07:08
قرار بتعطيل المدارس والثانويات والمعاهد غدا في عيد المعلم
8
أخبار لبنان
01:34
"الدولة حاضرة بقوّة"... كاهن رعية رميش الأب نجيب العميل يتحدّث للـLBCI عن الوضع في البلدة
أخبار لبنان
01:34
"الدولة حاضرة بقوّة"... كاهن رعية رميش الأب نجيب العميل يتحدّث للـLBCI عن الوضع في البلدة
