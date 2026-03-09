هيومن رايتس ووتش: إسرائيل استخدمت قذائف الفوسفور الأبيض جوا فوق منازل في بلدة يحمر جنوب لبنان في 3 آذار

شاهد لرويترز: الدخان يحيط بمصفاة بابكو في البحرين بعد أن أعلنت الحكومة في وقت سابق عن إصابات وأضرار في منطقة سترة نتيجة لهجوم بطائرات إيرانية مسيرة

السابق