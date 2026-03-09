الرئيس الإيراني تعليقا على اختيار المرشد الأعلى الجديد: هذا الاختيار القيم تجسيد لإرادة إيران في تعزيز الوحدة الوطنية

طوارئ الصحة في حصيلة اولية للغارة على طير دبا: ٣ شهداء و١٥ جريحا ورفع الانقاض مستمر

مركز طوارئ الصحة: الزنار الناري الذي استهدف فيه العدو بلدة جويا قضاء صور أدى في محصلة أولية إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 16 آخرين بجروح ولا تزال عمليات الإنقاذ ورفع الانقاض مستمرة حتى الساعة