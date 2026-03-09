يديعوت أحرونوت عن قادة برئاسة هيئة الأركان الإسرائيلية: يجب مواصلة الحرب حتى إسقاط النظام في إيران

قناة إن.تي.في التلفزيونية التركية عن مسؤول في هيئة الطيران المدني بجمهورية شمال قبرص التركية الانفصالية: تركيا تعتزم نشر 6 طائرات مقاتلة من طراز إف-16 في شمال قبرص لتعزيز الدفاعات هناك

