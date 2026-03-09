الوزير السابق زياد بارود للـLBCI: وضع البلد لا يحتمل تأجيل الإستحقاق النيابي في كل مرة ويجب علينا عدم التمديد لسنتين بل لأشهر

الوزير السابق زياد بارود للـLBCI: اذا كان التمديد للمجلس النيابي بسبب القوة القاهرة فمن المفترض أنه عندما تزول هذه القوة القاهرة اجراء انتخابات بشكل طبيعي ولكن نلاحظ في الكلام السياسي أن كثرا يقولون إنهم يريدون انجاز قانون انتخاب جديد

