مكتب أبوظبي الإعلامي: إصابة شخصين جراء سقوط حطام بعد عملية اعتراض نفذتها الدفاعات الجوية

الجيش الإسرائيلي: بدأنا جهدا استخباريا واسعا بعد عملية "شعب كالأسد" العام الماضي لبناء بنك أهداف في إيران

مخزومي من بعبدا: الدولة التزمت في حين لم يلتزم حزب الله وإذا اتخذ الرئيس عون قرارًا يفيد أن التفاوض هو الحل فنحن معه