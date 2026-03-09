الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
11
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
11
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عاجل
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو دمر عشرات منصات إطلاق الصواريخ التابعة لحزب الله في لبنان
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو دمر عشرات منصات إطلاق الصواريخ التابعة لحزب الله في لبنان
مكتب أبوظبي الإعلامي: إصابة شخصين جراء سقوط حطام بعد عملية اعتراض نفذتها الدفاعات الجوية
آخر الأخبار
2026-03-09 | 03:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مكتب أبوظبي الإعلامي: إصابة شخصين جراء سقوط حطام بعد عملية اعتراض نفذتها الدفاعات الجوية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
أبوظبي
الإعلامي:
إصابة
شخصين
عملية
اعتراض
نفذتها
الدفاعات
الجوية
التالي
الجيش الإسرائيلي: بدأنا جهدا استخباريا واسعا بعد عملية "شعب كالأسد" العام الماضي لبناء بنك أهداف في إيران
مخزومي من بعبدا: الدولة التزمت في حين لم يلتزم حزب الله وإذا اتخذ الرئيس عون قرارًا يفيد أن التفاوض هو الحل فنحن معه
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:24
وزارة الخارجية العراقية: الكويت تبلغ بغداد بأنّ بعض الهجمات على البلاد تنطلق من الأراضي العراقية وتحثها على التحرك
آخر الأخبار
08:24
وزارة الخارجية العراقية: الكويت تبلغ بغداد بأنّ بعض الهجمات على البلاد تنطلق من الأراضي العراقية وتحثها على التحرك
0
آخر الأخبار
08:23
حاجة ماسة إلى دم من كل الفئات في مستشفى مرجعيون الحكومي
آخر الأخبار
08:23
حاجة ماسة إلى دم من كل الفئات في مستشفى مرجعيون الحكومي
0
آخر الأخبار
08:23
وكالة: مجلس صيانة الدستور في إيران يعلن انتهاء تفويض مجلس القيادة الموقت باختيار الزعيم الأعلى الجديد للبلاد
آخر الأخبار
08:23
وكالة: مجلس صيانة الدستور في إيران يعلن انتهاء تفويض مجلس القيادة الموقت باختيار الزعيم الأعلى الجديد للبلاد
0
آخر الأخبار
08:22
وزارة الصحة: 9 شهداء و17 جريحًا في استهداف طيردبا و7 شهداء و23 جريحًا في جويا
آخر الأخبار
08:22
وزارة الصحة: 9 شهداء و17 جريحًا في استهداف طيردبا و7 شهداء و23 جريحًا في جويا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:24
وزارة الخارجية العراقية: الكويت تبلغ بغداد بأنّ بعض الهجمات على البلاد تنطلق من الأراضي العراقية وتحثها على التحرك
آخر الأخبار
08:24
وزارة الخارجية العراقية: الكويت تبلغ بغداد بأنّ بعض الهجمات على البلاد تنطلق من الأراضي العراقية وتحثها على التحرك
0
آخر الأخبار
08:23
حاجة ماسة إلى دم من كل الفئات في مستشفى مرجعيون الحكومي
آخر الأخبار
08:23
حاجة ماسة إلى دم من كل الفئات في مستشفى مرجعيون الحكومي
0
آخر الأخبار
08:23
وكالة: مجلس صيانة الدستور في إيران يعلن انتهاء تفويض مجلس القيادة الموقت باختيار الزعيم الأعلى الجديد للبلاد
آخر الأخبار
08:23
وكالة: مجلس صيانة الدستور في إيران يعلن انتهاء تفويض مجلس القيادة الموقت باختيار الزعيم الأعلى الجديد للبلاد
0
آخر الأخبار
08:22
وزارة الصحة: 9 شهداء و17 جريحًا في استهداف طيردبا و7 شهداء و23 جريحًا في جويا
آخر الأخبار
08:22
وزارة الصحة: 9 شهداء و17 جريحًا في استهداف طيردبا و7 شهداء و23 جريحًا في جويا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-02-27
المملكة المتحدة تسحب طاقمها الدبلوماسي من إيران بسبب "الوضع الأمني"
أخبار دولية
2026-02-27
المملكة المتحدة تسحب طاقمها الدبلوماسي من إيران بسبب "الوضع الأمني"
0
آخر الأخبار
00:51
رويترز نقلا عن شاهد: دخان كثيف يتصاعد من ناحية مصفاة بابكو النفطية في البحرين
آخر الأخبار
00:51
رويترز نقلا عن شاهد: دخان كثيف يتصاعد من ناحية مصفاة بابكو النفطية في البحرين
0
آخر الأخبار
2026-03-01
وكالة أنباء عمان عن مصدر أمني: استهداف ميناء الدقم التجاري بطائرتين مسيرتين وإصابة عامل وافد
آخر الأخبار
2026-03-01
وكالة أنباء عمان عن مصدر أمني: استهداف ميناء الدقم التجاري بطائرتين مسيرتين وإصابة عامل وافد
0
خبر عاجل
04:16
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها
خبر عاجل
04:16
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:04
بعد استهداف فندقين... هذا ما قاله نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر للـLBCI
أخبار لبنان
04:04
بعد استهداف فندقين... هذا ما قاله نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر للـLBCI
0
أخبار لبنان
03:56
"دمار كبير"... جولة للـLBCI في الدوير
أخبار لبنان
03:56
"دمار كبير"... جولة للـLBCI في الدوير
0
اقتصاد
03:45
رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس للـLBCI: سعر المازوت ارتفع بطريقة جنونية وسيرتفع بعد أكثر... وهذا ما قاله عن البنزين
اقتصاد
03:45
رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس للـLBCI: سعر المازوت ارتفع بطريقة جنونية وسيرتفع بعد أكثر... وهذا ما قاله عن البنزين
0
أخبار لبنان
03:35
دمار كبير في بلدة جويا جراء الغارات الإسرائيلية...
أخبار لبنان
03:35
دمار كبير في بلدة جويا جراء الغارات الإسرائيلية...
0
أمن وقضاء
03:06
عودة النازحين السوريين مستمرة...
أمن وقضاء
03:06
عودة النازحين السوريين مستمرة...
0
اقتصاد
03:05
نائب رئيس الهيئات الإقتصادية نبيل فهد للـLBCI: هناك تراجع كبير بالحركة الإقتصادية والمواد الغذائية الأساسية مؤمّنة
اقتصاد
03:05
نائب رئيس الهيئات الإقتصادية نبيل فهد للـLBCI: هناك تراجع كبير بالحركة الإقتصادية والمواد الغذائية الأساسية مؤمّنة
0
آخر الأخبار
02:43
الوزير السابق زياد بارود للـLBCI: اذا كان التمديد للمجلس النيابي بسبب القوة القاهرة فمن المفترض أنه عندما تزول هذه القوة القاهرة اجراء انتخابات بشكل طبيعي ولكن نلاحظ في الكلام السياسي أن كثرا يقولون إنهم يريدون انجاز قانون انتخاب جديد
آخر الأخبار
02:43
الوزير السابق زياد بارود للـLBCI: اذا كان التمديد للمجلس النيابي بسبب القوة القاهرة فمن المفترض أنه عندما تزول هذه القوة القاهرة اجراء انتخابات بشكل طبيعي ولكن نلاحظ في الكلام السياسي أن كثرا يقولون إنهم يريدون انجاز قانون انتخاب جديد
0
أخبار لبنان
01:51
الغارات الإسرائيلية مستمرّة... هكذا يبدو الوضع في صور وبنت جبيل
أخبار لبنان
01:51
الغارات الإسرائيلية مستمرّة... هكذا يبدو الوضع في صور وبنت جبيل
0
أمن وقضاء
01:39
ليل النبطية مثقل بالغارات...
أمن وقضاء
01:39
ليل النبطية مثقل بالغارات...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
14:06
الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت
أخبار لبنان
14:06
الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت
2
أخبار لبنان
09:42
بيان عن طيران "الشرق الأوسط" بشأن الرحلات ليوم الاثنين 9 آذار
أخبار لبنان
09:42
بيان عن طيران "الشرق الأوسط" بشأن الرحلات ليوم الاثنين 9 آذار
3
أخبار لبنان
07:05
تعميم من وزارة التربية...هل سيُعتمد التعليم عن بُعد؟
أخبار لبنان
07:05
تعميم من وزارة التربية...هل سيُعتمد التعليم عن بُعد؟
4
أمن وقضاء
01:28
حديث عن إنزال في سرغايا... هذه حقيقة ما حصل
أمن وقضاء
01:28
حديث عن إنزال في سرغايا... هذه حقيقة ما حصل
5
أخبار لبنان
14:27
بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة... الامن العام يوضح
أخبار لبنان
14:27
بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة... الامن العام يوضح
6
خبر عاجل
06:57
أدرعي: القضاء على خلية من حزب الله في قرية مسيحية بجنوب لبنان
خبر عاجل
06:57
أدرعي: القضاء على خلية من حزب الله في قرية مسيحية بجنوب لبنان
7
أخبار لبنان
07:43
اليكم النقاط التي استهدفتها سلسلة الغارات الإسرائيلية بعد الإنذار....
أخبار لبنان
07:43
اليكم النقاط التي استهدفتها سلسلة الغارات الإسرائيلية بعد الإنذار....
8
خبر عاجل
05:16
أدرعي: قوات من فريق قتال لوائي بدأت بعملية مداهمة مركزة للقضاء على عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
05:16
أدرعي: قوات من فريق قتال لوائي بدأت بعملية مداهمة مركزة للقضاء على عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More