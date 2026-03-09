معوّض للـLBCI: سبب التمديد الوحيد هو أن الدولة بالاوضاع الحالية غير قادرة على تنظيم الانتخابات النيابية ونُصرّ على الذهاب نحو تمديد تقني محصور

التالي

النائب ميشال معوض للـLBCI: مبدأ التمديد هو مبدأ غير دستوري وإذا مدّدنا لفترة زمنية محصورة هو لسبب واحد وهو أن الدولة بظل الحرب القائمة غير قادرة على تنظيم انتخابات وكل الأسباب البقية ليست أسبابا موجبة للتمديد