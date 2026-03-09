النائبة ندى البستاني للـLBCI: نحن ضد التمديد بالمبدأ لكن الظروف أجبرتنا للذهاب نحو تمديد تقني والتمديد لسنتين يسرق صوت الناس

النائب الياس جرادي للـLBCI: الحرب "إجتن شحمة على فطيرة" ونسأل الحكومة عن التقصير في الإنتخابات وتحضير "العدّة" اللازمة لها

طرابلسي للـLBCI: نحن مع الاجماع الوطني على أي قانون ويُهمّنا تضامن كل الشعب اللبناني ودعم الجيش