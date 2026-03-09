المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ينفي استهداف القوات المسلحة الإيرانية لتركيا أو أذربيجان أو قبرص

التالي

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ردا على سؤال حول إمكانية حدوث وقف لإطلاق النار: طالما استمرت الهجمات "فلا جدوى من الحديث عن أي شيء سوى الدفاع والرد على الأعداء"