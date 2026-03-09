عدوان: حسابنا الوحيد تطبيق الدستور والقانون كما أن نوقف التصرف السائد منذ سنين ولذلك تصدينا له اليوم

النائب جورج عدوان: المجلس الدستوري سيكون اليوم أمام امتحان فهل سيتأيّد بقراراته السابقة أم أنه سيتجاوز سلسلة من الإجتهادات التي اعتمدها؟

النائب جورج عدوان: ما قام به فريق مؤلف من كتل عدّة أراد من خلاله توظيف الظروف الاستثنائية لعمل سياسي لا علاقة له بالظروف الإستثنائية