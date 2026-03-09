الجيش الإيراني: استهدفنا قبل ساعات أهدافا في الأراضي المحتلة والقواعد الأميركية في الكويت بالمسيرات

التالي

عدوان ردًا على حديث دفع القوات باتجاه تغيير قائد الجيش: نعتبر أن للجيش دور أساسي ونراهن على مؤسسات الدولة وهناك سلطة تنفيذية تتخذ قرارات على الجيش تنفيذها وإن كان لدينا مشكلة نذهب إلى السلطة والقرار التي تتخذه يجب أن يُنفذ والموضوع لا يتعلق بأشخاص