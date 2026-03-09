النائب ملحم خلف: التمديد لسنتين غير متناسب مع الظرف الآني وسأتقدم بمراجعة أمام المجلس الدستوري طعنًا بهذا القانون

النائب ملحم خلف: الجمهورية اللبنانية هي جمهورية ديمقراطية وبالتالي هي محكومة بمبادىء أساسية وهذه المبادىء تنطلق من تداول السلطة أي أن دورية الانتخابات هي مبدأ أساسي

