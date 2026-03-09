النائب نعمة عون من مجلس النواب: هذه الجلسة كانت على وقع القصف في الضاحية وعلى مستقبل ضبابي والخلاف لم يكن على التمديد فالأمور القاهرة والاستثنائية تتطلب تمديدا ولكن الخلاف كان على المدّة

