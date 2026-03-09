غارة استهدفت ميفدون

ماكرون: الهجوم على قبرص هجوم على أوروبا

رئيس قبرص: موقفنا واضح وهو أننا لن نشارك في أي عمليات عسكرية وإنما نركز على دورنا الإنسانيّ