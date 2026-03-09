مركز عمليات طوارئ الصحة: حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ فجر الاثنين 2 آذار حتى بعد ظهر الاثنين 9 آذار ارتفعت إلى 486 شهيدا و1313 جريحا

غارة إسرائيلية على وادي برغز في الجنوب

غارة إسرائيلية على وادي برغز في الجنوب

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: نحقق في واقعة قصف مدرسة للبنات في إيران ولا أعتقد أن القوات الجوية الإسرائيلية متورطة