وزيرة الشؤون: وزعنا وجبات ساخنة وطالبنا بالتنسيق عبر غرفة العمليات وحوّلنا مساعدات نقدية لخمسين ألف عائلة نازحة

وزيرة الشؤون: أطلقنا منصة يُسجل فيها النازحون وقد سُجل 700 ألف فرد

وزيرة الشؤون: ننسق يوميا بين الاجهزة والوزارات وهدفنا أن لا يبقى أحد من دون مأوى لذلك فعّلنا أكثر من 567 مركزًا