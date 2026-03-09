وكالة تسنيم: بدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية للحرس الثوري تحت إشراف القائد العام مجتبى خامنئي

وسائل إعلام إيرانية رسمية : بزشكيان أبلغ أردوغان في اتصال بأن طهران مستعدة لتشكيل فريق مشترك للتحقيق في "مزاعم" شن إيران هجمات صاروخية على تركيا

سي بي إس عن ترامب: من الأفضل ألا يحاول الإيرانيون القيام بأي عمل استفزازي وإلا ستكون هذه نهاية ذلك البلد