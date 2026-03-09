ترامب: قمنا برحلة صغيرة للتخلص من بعض الشر والعملية العسكرية ضد إيران ستكون قصيرة الأمد

عراقجي: القيادة المركزية الأميركية اعترفت باستخدام أراضي دول الجوار لإطلاق صواريخ ضدنا ونشر منظومات هيمارس ولا يحق لأحد الاعتراض إذا دمرت صواريخنا القوية هذه المنظومات أينما وجدت

عراقجي: القيادة المركزية الأميركية اعترفت باستخدام أراضي دول الجوار لإطلاق صواريخ ضدنا ونشر منظومات هيمارس ولا يحق لأحد الاعتراض إذا دمرت صواريخنا القوية هذه المنظومات أينما وجدت

ترامب: إيران كانت تمتلك صواريخ أكثر بكثير مما كان يعتقده أي شخص والقوات الأميركية دمرت نحو 80% من مواقع ومنصات إطلاق الصواريخ الإيرانية