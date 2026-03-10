واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: الإدارة قد ترسل هذا الأسبوع طلبا للكونغرس للحصول على ميزانية إضافية للحرب

الإذاعة الإسرائيلية: الحكومة تدرس توسيع الحزام الأمني والمنطقة العازلة داخل جنوب لبنان وتناقش ذلك مع واشنطن

الإذاعة الإسرائيلية: الحكومة تدرس توسيع الحزام الأمني والمنطقة العازلة داخل جنوب لبنان وتناقش ذلك مع واشنطن

واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: الجيش استهلك ذخائر بقيمة 5.6 مليارات دولار خلال أول يومين من هجومه على إيران