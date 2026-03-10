الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر للـLBCI: المدارس فتحت أبوابها حضورياً في المناطق غير المعرضة مباشرة للخطر ولكن في المناطق الأقل أماناً ما زالت المدارس تعتمد التعليم عن بعد

