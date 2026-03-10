الخارجية الصينية: أكثر من 10 آلاف مواطن عادوا سالمين من دول الخليج

التالي

فايننشال تايمز عن مصادر: الجيش الإسرائيلي يستعد لحملة مطولة ضد حزب الله وهدف إسرائيل هو إلحاق ضرر به بحيث لا يكون هناك خوف دائم من إجلاء سكان الشمال