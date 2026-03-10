الخارجية الصينية بشأن مرور النفط عبر مضيق هرمز: حماية السلام والاستقرار في المنطقة تصب في المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي

فايننشال تايمز عن مصادر: إسرائيل تسيطر الآن على ما لا يقل عن 12 موقعا متقدما على الشريط الحدودي اللبناني وهناك مناقشات حول إرسال قوات إسرائيلية إلى سهل البقاع لكن لم يتخذ أي قرار بعد

