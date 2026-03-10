سفير إسرائيل لدى فرنسا: الحكومة اللبنانية لا تزال عاجزة عن الوفاء بوعودها وتخشى اندلاع حرب أهلية

سفير إسرائيل لدى فرنسا: ليس لديّ علم بأي قرار إسرائيلي بالتفاوض مع الحكومة اللبنانية لإنهاء الحرب

سفير إسرائيل لدى فرنسا: هدفنا هو إضعاف السلطات الإيرانية حتى يتمكن الشعب من التحكم في مصيره