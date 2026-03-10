الجيش الإسرائيلي: إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراض هذا التهديد

أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: جولة رئيس الحزب تيمور جنبلاط على المسؤولين غير مرتبطة بمسألة التمديد للمجلس النيابي وهذه الجولة انطلقت بعناوين سياسية واضحة عقب اندلاع الحرب مجددا

أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: جولة رئيس الحزب تيمور جنبلاط على المسؤولين غير مرتبطة بمسألة التمديد للمجلس النيابي وهذه الجولة انطلقت بعناوين سياسية واضحة عقب اندلاع الحرب مجددا

بلومبرج نيوز: الإمارات خفضت إنتاجها بمقدار يتراوح بين 500 ألف و800 ألف برميل يوميا والكويت بنحو نصف مليون برميل يوميا والعراق بنحو 2.9 مليون برميل يوميا