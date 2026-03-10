ظافر ناصر للـLBCI: الجهد الذي يقوم به الحزب التقدمي الإشتراكي وكلام وليد جنبلاط والجولة التي يقوم بها تيمور جنبلاط هم انطلاقا من المسؤولية ومن الحرص ومن الاستشعار بأننا في مخاطر حقيقية

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك