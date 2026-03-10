الأخبار
الجيش الإيراني: استهدفنا بمسيرات مصافي النفط والغاز ومخازن الوقود التابعة لاسرائيل في حيفا

2026-03-10 | 04:16
LBCI
LBCI
الجيش الإيراني: استهدفنا بمسيرات مصافي النفط والغاز ومخازن الوقود التابعة لاسرائيل في حيفا
الجيش الإيراني: استهدفنا بمسيرات مصافي النفط والغاز ومخازن الوقود التابعة لاسرائيل في حيفا

 
 
LBCI
LBCI
LBCI
LBCI
LBCI
LBCI
LBCI
LBCI
LBCI
LBCI
LBCI
LBCI
LBCI
LBCI
LBCI
LBCI
LBCI
LBCI
LBCI
LBCI
LBCI
LBCI
LBCI
LBCI
LBCI
LBCI
LBCI
LBCI
LBCI
