وزير الدفاع الياباني أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الأميركي بشأن إيران

الجيش الإسرائيلي: غارات على مقار لحزب الله في محيط قرية أنصار بجنوب لبنان أطلقت منها صواريخ نحو إسرائيل

الجيش الإسرائيلي: غارات على مقار لحزب الله في محيط قرية أنصار بجنوب لبنان أطلقت منها صواريخ نحو إسرائيل

دوي صفارات الإنذار في القدس بعد تحذير الجيش الإسرائيلي من صواريخ من إيران